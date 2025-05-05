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ПСЖ – Арсенал: где смотреть и прогноз букмекеров на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов
"Канониры" попытаются взять реванш у парижан за минимальное поражение в первом поединке и пробиться в финал.
В среду, 7 мая, французский ПСЖ будет принимать английский "Арсенал" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25.
Поединок состоится на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
В первой встрече, которая состоялась 29 апреля в Лондоне, "Арсенал" проиграл ПСЖ со счетом 0:1.
Где смотреть матч ПСЖ – Арсенал
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Прогнозы букмекеров на матч ПСЖ – Арсенал
Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают ПСЖ. На победу подопечных Луиса Энрике предлагают поставить с коэффициентом 2,11. Ничья – 3,75. Выигрыш "Арсенала" – 3,40.
Коэффициент на триумф парижан в двухматчевой дуэли и выход в финал составляет 1,24. Вероятность прохода в финал "канониров", в составе которых выступает украинец Александр Зинченко, оценена коэффициентом 4,15.
В другом полуфинальном противостоянии Лиги чемпионов сильнейшего выясняют испанская "Барселона" и итальянский "Интер". В первом матче они не определили победителя (3:3), ответный поединок состоится во вторник, 6 мая, в Милане.
Финал турнира запланирован 31 мая на "Альянц Арене" в Мюнхене.