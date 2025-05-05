ПСЖ – Арсенал: где смотреть и прогноз букмекеров на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов

"Арсенал" – ПСЖ / © Associated Press

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В среду, 7 мая, французский ПСЖ будет принимать английский "Арсенал" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Поединок состоится на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В первой встрече, которая состоялась 29 апреля в Лондоне, "Арсенал" проиграл ПСЖ со счетом 0:1.

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Где смотреть матч ПСЖ – Арсенал

В Украине поединок ПСЖ - "Арсенал" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча ПСЖ – "Арсенал".

Прогнозы букмекеров на матч ПСЖ – Арсенал

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают ПСЖ. На победу подопечных Луиса Энрике предлагают поставить с коэффициентом 2,11. Ничья – 3,75. Выигрыш "Арсенала" – 3,40.

Коэффициент на триумф парижан в двухматчевой дуэли и выход в финал составляет 1,24. Вероятность прохода в финал "канониров", в составе которых выступает украинец Александр Зинченко, оценена коэффициентом 4,15.

В другом полуфинальном противостоянии Лиги чемпионов сильнейшего выясняют испанская "Барселона" и итальянский "Интер". В первом матче они не определили победителя (3:3), ответный поединок состоится во вторник, 6 мая, в Милане.

Финал турнира запланирован 31 мая на "Альянц Арене" в Мюнхене.