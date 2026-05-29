ПСЖ — Арсенал: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов

ПСЖ — "Арсенал" / © Associated Press

Реклама

В субботу, 30 мая, французский ПСЖ и английский "Арсенал" сразятся в финале Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Решающий поединок самого престижного клубного евротурнира состоится на "Пушкаш Арене" в венгерском Будапеште. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

ПСЖ занял 11-е место в основном раунде Лиги чемпионов, попав в стыковые матчи плей-офф, где прошел французский "Монако" (3:2, 2:2). В 1/8 финала подопечные Луиса Энрике разгромили английский "Челси" (5:2, 3:0), в четвертьфинале победили английский "Ливерпуль" (2:0, 2:0), а в полуфинале одолели немецкую "Баварию" (5:4, 1:1).

Реклама

"Арсенал" стал победителем основного этапа Лиги чемпионов, напрямую выйдя в 1/8 финала, где осилил немецкий "Байер" (1:1, 2:0). В четвертьфинале подопечные Микеля Артеты прошли португальский "Спортинг" (1:0, 0:0), а в полуфинале обыграли испанский "Атлетико" (1:1, 1:0).

ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов. В прошлом году в финале французский клуб раздавил итальянский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок. Перед этим в полуфинале подопечные Энрике одолели именно "Арсенал" (1:0, 2:1).

В составе парижского клуба выступает украинский защитник Илья Забарный. Он стал пятым в истории украинцем, который дошел до финала Лиги чемпионов.

Для ПСЖ это будет третий в истории финал Лиги чемпионов. В 2020 году парижане остановились в шаге от трофея, уступив в решающем матче "Баварии" (0:1).

Реклама

"Арсенал" во второй раз сыграет в финале Лиги чемпионов и впервые за 20 лет. В сезоне-2005/06 "канониры" проиграли поединок за трофей "Барселоне" (1:2).

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча ПСЖ — "Арсенал".

Новости партнеров