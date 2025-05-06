ПСЖ – Арсенал: онлайн-трансляция ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов

"Арсенал" – ПСЖ / © Associated Press

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В среду, 7 мая, французский ПСЖ будет принимать английский "Арсенал" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Поединок состоится на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В первой встрече, которая состоялась 29 апреля в Лондоне, "Арсенал" проиграл ПСЖ со счетом 0:1.

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В другом полуфинальном противостоянии Лиги чемпионов сильнейшего выясняют испанская "Барселона" и итальянский "Интер". В первом матче они не определили победителя (3:3), ответный поединок состоится во вторник, 6 мая, в Милане.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча ПСЖ – "Арсенал".