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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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ПСЖ – Арсенал: онлайн-трансляция ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов

Текстовый репортаж второго полуфинального поединка между парижанами и лондонцами.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Арсенал" – ПСЖ

"Арсенал" – ПСЖ / © Associated Press

В среду, 7 мая, французский ПСЖ будет принимать английский "Арсенал" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Поединок состоится на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В первой встрече, которая состоялась 29 апреля в Лондоне, "Арсенал" проиграл ПСЖ со счетом 0:1.

В другом полуфинальном противостоянии Лиги чемпионов сильнейшего выясняют испанская "Барселона" и итальянский "Интер". В первом матче они не определили победителя (3:3), ответный поединок состоится во вторник, 6 мая, в Милане.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча ПСЖ – "Арсенал".

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