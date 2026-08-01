ПСЖ — Астон Вилла: букмекеры сделали прогноз на матч за Суперкубок УЕФА

ПСЖ — "Астон Вилла" / © Associated Press

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В среду, 12 августа, французский ПСЖ и английская "Астон Вилла" встретятся в матче за Суперкубок УЕФА-2026.

Поединок состоится на стадионе "Ред Булл Арена" в австрийском Зальцбурге. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов. В этом году парижский гранд во второй раз подряд выиграл самый престижный еврокубок, в финале в серии пенальти одолев лондонский "Арсенал".

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"Астон Вилла" является действующим победителем Лиги Европы. В финале второго по престижности еврокубка бирмингемский клуб разгромил немецкий "Фрайбург".

Прогноз букмекеров на матч ПСЖ — Астон Вилла

Фаворитом матча букмекеры считают ПСЖ. На победу подопечных Луиса Энрике в основное время можно поставить с коэффициентом 1,78. Ничья — 4,00. Выигрыш "Астон Виллы" — 4,00.

На то, что парижане завоюют Суперкубок УЕФА, принимаются ставки с коэффициентом 1,45. Итоговый триумф бирмингемцев — 2,62.

Напомним, в прошлом году обладателем Суперкубка УЕФА стал ПСЖ, который в матче за трофей в серии пенальти одолел английский "Тоттенхэм".

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