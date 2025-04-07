ПСЖ – Астон Вилла: где смотреть и прогноз букмекеров на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

ПСЖ / © Associated Press

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В среду, 9 апреля, ПСЖ примет "Астон Виллу" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Поединок состоится на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

ПСЖ начал плей-офф Лиги чемпионов с 1/16 финала, где разгромил другой французский клуб – "Брест" (3:0, 7:0). В 1/8 финала подопечные Луиса Энрике в серии пенальти одолели английский "Ливерпуль" (0:1, 1:0).

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"Астон Вилла" напрямую вышла в 1/8 финала и там победила бельгийский "Брюгге" (3:1, 3:0).

К слову, накануне ПСЖ досрочно выиграл чемпионат Франции. В этом сезоне парижане первыми среди топ-5 лиг Европы оформили национальное чемпионство.

Где смотреть матч ПСЖ – Астон Вилла

В Украине поединок ПСЖ - "Астон Вилла" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч ПСЖ – Астон Вилла

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают ПСЖ. На победу парижского клуба можно поставить с коэффициентом 1,41. Ничья – 5,00. Выигрыш бирмингемцев – 7,50.

В двухматчевой дуэли аналитики также отдают предпочтение парижанам, их выход в полуфинал оценен коэффициентом 1,26. Проход подопечных Унаи Эмери в следующую стадию турнира – 4,05.

Ответный матч между командами состоится во вторник, 15 апреля, в Бирмингеме.

Победитель пары ПСЖ – "Астон Вилла" в 1/2 финала Лиги чемпионов сразится с триумфатором противостояния "Арсенал" (Англия) – "Реал" Мадрид (Испания).

Другую полуфинальную пару Лиги чемпионов составят клубы, которые победят в четвертьфиналах "Бавария" (Германия) – "Интер" (Италия) и "Барселона" (Испания) – "Боруссия" Дортмунд (Германия).

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов является "Реал". В прошлом году мадридский гранд в финале обыграл дортмундскую "Боруссию", обновив абсолютный рекорд (15) по триумфам в этом турнире.