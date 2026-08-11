- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 214
- Время на прочтение
- 1 мин
ПСЖ — Астон Вилла: онлайн-трансляция матча за Суперкубок УЕФА
Следите онлайн за ходом поединка между действующими победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы.
В среду, 12 августа, французский ПСЖ и английская "Астон Вилла" сразятся в матче за Суперкубок УЕФА-2026.
Поединок состоится на стадионе "Ред Булл Арена" в австрийском Зальцбурге. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов. В этом году парижский гранд во второй раз подряд выиграл самый престижный еврокубок, в финале в серии пенальти одолев лондонский "Арсенал".
"Астон Вилла" является действующим победителем Лиги Европы. В финале второго по престижности еврокубка бирмингемский клуб разгромил немецкий "Фрайбург".
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча ПСЖ — "Астон Вилла".