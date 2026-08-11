ПСЖ — Астон Вилла: онлайн-трансляция матча за Суперкубок УЕФА

ПСЖ — "Астон Вилла" / © Associated Press

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В среду, 12 августа, французский ПСЖ и английская "Астон Вилла" сразятся в матче за Суперкубок УЕФА-2026.

Поединок состоится на стадионе "Ред Булл Арена" в австрийском Зальцбурге. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов. В этом году парижский гранд во второй раз подряд выиграл самый престижный еврокубок, в финале в серии пенальти одолев лондонский "Арсенал".

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"Астон Вилла" является действующим победителем Лиги Европы. В финале второго по престижности еврокубка бирмингемский клуб разгромил немецкий "Фрайбург".

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча ПСЖ — "Астон Вилла".

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