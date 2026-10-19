ПСЖ — Барселона: букмекеры сделали прогноз на матч Лиги чемпионов

ПСЖ — "Барселона" / © Associated Press

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Во вторник, 20 октября, ПСЖ примет "Барселону" в матче третьего тура основного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/27.

Поединок состоится на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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После двух туров ПСЖ (6 очков) лидирует в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов: подопечные Луиса Энрике разгромили братский "Слован" (6:1) и победили "Манчестер Сити" (4:2).

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"Барселона" (6 баллов) занимает второе место: каталонцы разбили нидерландский "Фейеноорд" (5:1) и турецкий "Галатасарай" (4:1).

Прогноз букмекеров на матч ПСЖ — Барселона

Букмекеры не смогли определить явного фаворита грядущего матча. На победу ПСЖ можно поставить с коэффициентом 2,34. Ничья — 4,75. Выигрыш "Барселоны" — 2,38.

Восемь лучших команд основного раунда Лиги чемпионов напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Отметим, что ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов. В финале прошлого розыгрыша турнира французский клуб в серии пенальти одолел лондонский "Арсенал" и во второй раз подряд выиграл самый престижный еврокубок.

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Ранее сообщалось, что украинский защитник Илья Забарный забил гол за ПСЖ в матче чемпионата Франции.

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