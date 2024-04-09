ПСЖ – Барселона: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Поединок состоится 10 апреля в Париже.
В среду, 10 апреля, ПСЖ будет принимать "Барселону" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2023/24.
Поединок состоится на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
В 1/8 финала самого престижного евротурнира ПСЖ выбил "Реал Сосьедад" (2:0, 2:1). В свою очередь, "Барселона" победила "Наполи" (1:1, 3:1).
Где смотреть матч ПСЖ – Барселона
На территории Украины поединок 1/4 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и "Барселоной" в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.
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Прогнозы букмекеров на матч ПСЖ – Барселона
В грядущем матче букмекеры отдают предпочтение парижанам. На победу французского клуба можно поставить с коэффициентом 1,99. Ничья – 3,85. Выигрыш каталонцев – 3,85.
Незначительным фаворитом двухматчевого противостояния также является ПСЖ. На проход подопечных Луиса Энрике в полуфинал принимаются ставки с коэффициентом 1,77. На итоговый успех "сине-гранатовых" – 2,10.
Ответный поединок между "Барселоной" и ПСЖ запланирован на вторник, 16 апреля, в Испании.
Добавим, что в полуфинале победитель пары ПСЖ – "Барселона" сыграет с триумфатором противостояния "Атлетико" – "Боруссия" Дортмунд.
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