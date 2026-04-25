ПСЖ — Бавария: букмекеры сделали прогноз на матч 1/2 финала Лиги чемпионов

ПСЖ — "Бавария" / © Associated Press

Во вторник, 28 апреля, французский ПСЖ встретится с немецкой "Баварией" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Поединок состоится на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча ПСЖ — "Бавария".

Прогноз букмекеров на матч ПСЖ — Бавария

Незначительным фаворитом грядущего матча букмекеры считают ПСЖ. На победу подопечных Луиса Энрике можно поставить с коэффициентом 2,33. Ничья – 3,80. Выигрыш мюнхенцев — 2,71.

А уже в двухматчевой дуэли аналитики отдают предпочтение "Баварии". На выход подопечных Венсана Компани в финал принимаются ставки с коэффициентом 1,74. Итоговый успех французского коллектива — 1,95.

Ответный матч между "Баварией" и ПСЖ состоится в среду, 6 мая, на "Альянц Арене" в Мюнхене. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Победитель этой пары в финале Лиги чемпионов сыграет с триумфатором другого полуфинального противостояния, где сойдутся мадридский "Атлетико" и лондонский "Арсенал".

Финал текущего розыгрыша Лиги чемпионов состоится 30 мая на "Пушкаш Арене" в венгерском Будапеште.

Напомним, ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов. В прошлогоднем финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.