ПСЖ — Бавария: где и когда смотреть матч 1/2 финала Лиги чемпионов

ПСЖ — "Бавария" / © Associated Press

Реклама

Во вторник, 28 апреля, французский ПСЖ примет немецкую "Баварию" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Поединок состоится на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

ПСЖ занял 11-е место в основном раунде Лиги чемпионов, попав в стыковые матчи плей-офф, где прошел французский "Монако" (3:2, 2:2). В 1/8 финала команда украинского защитника Ильи Забарного разгромила английский "Челси" (5:2, 3:0), а в четвертьфинале подопечные Луиса Энрике победили английский "Ливерпуль" (2:0, 2:0).

Реклама

"Бавария" финишировала на второй позиции в основном этапе Лиги чемпионов, выйдя напрямую в 1/8 финала, где разгромила итальянскую "Аталанту" (6:1, 4:1). В четвертьфинале подопечные Венсана Компани были сильнее мадридского "Реала" (2:1, 4:3).

Где смотреть матч ПСЖ — Бавария

В Украине поединок ПСЖ — "Бавария" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча ПСЖ — "Бавария".

Ответный матч между "Баварией" и ПСЖ состоится в среду, 6 мая, на "Альянц Арене" в Мюнхене. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Реклама

Победитель этой пары в финале Лиги чемпионов сыграет с триумфатором другого полуфинального противостояния, где сойдутся мадридский "Атлетико" и лондонский "Арсенал".

Финал текущего розыгрыша Лиги чемпионов состоится 30 мая на "Пушкаш Арене" в венгерском Будапеште.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.