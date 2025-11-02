ПСЖ – Бавария: где смотреть и прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

ПСЖ – "Бавария" / © Associated Press

Во вторник, 4 ноября, французский ПСЖ примет немецкую "Баварию" в матче четвертого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Поединок состоится на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

После трех туров ПСЖ (9 очков) возглавляет общую турнирную таблицу основного этапа Лиги чемпионов. Подопечные Луиса Энрике победили "Аталанту" (4:0), "Барселону" (2:1) и "Байер" (7:2).

"Бавария" (9 баллов) находится на втором месте в таблице ЛЧ. Подопечные Венсана Компани обыграли "Челси" (3:1), "Пафос" (5:1) и "Брюгге" (4:0).

Отметим, что в составе парижан выступает украинский защитник Илья Забарный, который не сыграет в этом матче из-за дисквалификации, которую заработал из-за удаления в поединке прошлого тура против "Байера".

Где смотреть матч ПСЖ – Бавария

В Украине поединок ПСЖ – "Бавария" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Прогноз букмекеров на матч ПСЖ – Бавария

Незначительным фаворитом грядущего матча букмекеры считают ПСЖ. На победу парижан можно поставить с коэффициентом 2,36. Ничья – 4,12. Выигрыш мюнхенцев – 2,71.

Напомним, в основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.

Восемь лучших команд основного этапа Лиги чемпионов попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.