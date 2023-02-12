ПСЖ – Бавария: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Парижане и мюнхенцы сразятся за путевку в четвертьфинал главного клубного евротурнира.

Во вторник, 14 февраля, французский ПСЖ и немецкая "Бавария" сойдутся в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Поединок состоится в Париже на стадионе "Парк де Пренс". Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Ответный матч между командами будет сыгран в среду, 8 марта, на "Альянц Арене" в Мюнхене.

Где смотреть матч ПСЖ – Бавария

На территории Украины поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и "Баварией" в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO. Текстовая онлайн-трансляция встречи будет доступна на нашем сайте.

Прогнозы букмекеров на матч ПСЖ – Бавария

Букмекеры примерно одинаково оценивают шансы команд на победу в предстоящем поединке. На выигрыш парижан можно поставить с коэффициентом 2,67. Ничья – 3,80. Победа мюнхенцев – 2,57.

На то, что ПСЖ по сумме двух матчей сможет пробиться в 1/4 финала, принимаются ставки с коэффициентом 2,37. Проход "Баварии" в четвертьфинал оценивается коэффициентом 1,66.

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