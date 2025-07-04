ПСЖ – Бавария: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/4 финала Клубного чемпионата мира

ПСЖ – "Бавария" / © Associated Press

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В субботу, 5 июля, французский ПСЖ и немецкая "Бавария" встретятся в матче 1/4 финала Клубного чемпионата мира-2025 по футболу.

Поединок состоится на арене "Mercedes-Benz Stadium" в городе Атланта. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

ПСЖ вышел в плей-офф с первого места группы B. Парижане разбили испанский "Атлетико" Мадрид (4:0), уступили бразильскому "Ботафого" (0:1) и обыграли американский "Сиэтл Саундерз" (2:0). В 1/8 финала подопечные Луиса Энрике разгромили американский "Интер" Майами (4:0).

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"Бавария" пробилась в плей-офф со второй позиции квартета С. Мюнхенцы уничтожили новозеландский "Окленд Сити" (10:0), одолели аргентинский "Бока Хуниорс" (2:1) и уступили португальской "Бенфике" (0:1). В 1/8 финала подопечные Венсана Компани обыграли бразильский "Фламенго" (4:2).

Где смотреть матч ПСЖ – Бавария

В Украине матч ПСЖ – "Бавария" можно посмотреть в прямом эфире на платформах Суспільне Спорт и местных телеканалах Суспільного.

Также поединок будет транслироваться на медиасервисе MEGOGO. Кроме того, игру покажет платформа DAZN, но без украинских комментаторов.

Ставки букмекеров на матч ПСЖ – Бавария

Фаворитом матча букмекеры считают французский клуб. Победу ПСЖ в основное время можно поставить с коэффициентом 2,31. Ничья – 3,80. Выигрыш мюнхенцев по итогам 90 минут поединка – 3,25.

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На выход парижан в полуфинал принимаются ставки с коэффициентом 1,70. Триумф "Баварии" с учетом возможных экстра-таймов и серии пенальти – 2,27.

Победитель пары ПСЖ – "Бавария" в полуфинале сыграет с триумфатором матча "Боруссия" Дортмунд (Германия) – "Реал" Мадрид (Испания).

Ранее сообщалось, что определены все четвертьфинальные пары Клубного чемпионата мира-2025 по футболу.

На нашем сайте также можно просмотреть полное расписание и результаты всех поединков Клубного чемпионата мира-2025.

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Напомним, что ФИФА объявила рекордные призовые для участников Клубного чемпионата мира-2025.