ПСЖ без Месси и Неймара неожиданно проиграл главному конкуренту в борьбе за чемпионство (видео)

ПСЖ уступил "Лансу" в выездном матче 17-го тура чемпионата Франции — 3:1 .

Уже на 5-й минуте хозяева вышли вперед – отличился Пшемислав Франковский. Парижане отыгрались через три минуты усилиями Уго Экитике.

Еще до перерыва "Ланс" снова повел в счете. На 28-й минуте точный удар нанес Луа Опенда. А в начале второго тайма Алексис Клод Морис отправил третий мяч в ворота Джанлуиджи Доннарруммы.

Отметим, что ПСЖ играл без двух своих лидеров – Лионеля Месси и Неймара. А вот Килиан Мбаппе провел на поле весь матч, однако результативными действиями не отличился.

Обзор матча

Для парижского клуба это первое поражение в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции. Беспроигрышная серия парижан во всех турнирах, начавшаяся в марте прошлого года, оборвалась на 32 матчах.

Благодаря этой победе "Ланс" сократил отставание от ПСЖ, возглавляющего турнирную таблицу с 44 очками. "Кроваво-золотые" теперь отстают от парижан всего на 4 балла.

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