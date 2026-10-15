ПСЖ без Забарного победил "Манчестер Сити" в результативном матче Лиги чемпионов

"Манчестер Сити" — ПСЖ / © Associated Press

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ПСЖ на выезде победил "Манчестер Сити" в матче второго тура основного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Этихад" в Манчестере завершился со счетом 2:4.

Еще в первом тайме парижане трижды поразили ворота хозяев поля: голами отличились Дезире Дуэ, Усман Дембеле и Витинья.

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На старте второго тайма "горожане" отыграли один мяч — на 53-й минуте точный удар нанес Эрлинг Холанд.

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Однако на 62-й минуте подопечные Луиса Энрике вернули себе гандикап в три мяча — гол забил Магнес Аклиуш.

Окончательный счет игры на 75-й минуте установил Холанд, который оформил дубль.

Отметим, что на 90-й минуте у французского клуба был шанс забить пятый гол в ворота подопечных Энцо Марески, но Ферран Торрес не реализовал пенальти.

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный провел весь матч на скамейке для запасных.

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В первом туре самого престижного еврокубка "Манчестер Сити" обыграл португальский "Порту" (2:0), а ПСЖ разбил братиславский "Слован" (6:1).

В третьем туре Лиги чемпионов "небесно-голубые" 20 октября примут греческий АЕК, а парижане в тот же день дома сразятся с испанской "Барселоной".

Восемь лучших команд напрямую попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" совершил яркий камбэк и одолел АЭК во втором туре Лиги чемпионов.

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