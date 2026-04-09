ПСЖ без Забарного разобрался с "Ливерпулем" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

ПСЖ — "Ливерпуль" / © Associated Press

Французский ПСЖ дома обыграл английский "Ливерпуль" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Парк де Пренс" в Париже завершился со счетом 2:0 .

Парижане быстро открыли счет — уже на 11-й минуте встречи забил Дезире Дуэ.

Во втором тайме подопечные Луиса Энрике увеличили свое преимущество в счете — на 65-й минуте точным ударом отличился Хвича Кварацхелия.

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный провел весь матч на скамейке для запасных.

Обзор матча ПСЖ — "Ливерпуль"

Ответный матч между "Ливерпулем" и ПСЖ состоится во вторник, 14 апреля, на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле. Начало — в 22:00 по киевскому времени.

Победитель пары ПСЖ — "Ливерпуль" в полуфинале Лиги чемпионов сыграет с триумфатором противостояния "Реал" Мадрид (Испания) — "Бавария" (Германия).

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.