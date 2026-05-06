ПСЖ без Забарного сыграл вничью с "Баварией" и вышел в финал Лиги чемпионов

ПСЖ / © Associated Press

Французский ПСЖ сыграл вничью с немецкой "Баварии" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на "Альянц Арене" в Мюнхене завершился со счетом 1:1 .

Парижане открыли счет уже на 3-й минуте встречи — Хвича Кварацхелия прорвался по левому флангу и отдал передачу в центр штрафной площадки, где Усман Дембеле расстрелял ворота Мануэля Нойера ударом под перекладину.

Благодаря своему ассисту Кварацхелия установил новый рекорд Лиги чемпионов. Грузинский вингер стал первым футболистом в истории турнира, который отличился результативным действием в семи матчах плей-офф подряд.

Мюнхенский клуб много атаковал и пытался переломить ход противостояния. Подопечные Венсана Компани сумели забить лишь в компенсированное ко второму тайму время — Гарри Кейн на 90+4-й минуте отправил мяч в ближнюю "девятку" после передачи Альфонсо Дэвиса.

Однако на большее время у "Баварии" уже не осталось, подопечные Луиса Энрике удержали нужный им результат и завоевали путевку в финал.

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный провел весь матч на скамейке для запасных.

В первой встрече между командами, которая состоялась 28 апреля в Париже, французский клуб одолел мюнхенцев со счетом 5:4. Этот матч побил рекорд результативности полуфинала Лиги чемпионов.

Таким образом, ПСЖ победил "Баварию" со счетом 6:5 по итогам двух поединков и вышел в финал Лиги чемпионов.

ПСЖ в финале Лиги чемпионов сыграет с лондонским "Арсеналом", который в полуфинале одолел мадридский "Атлетико" (1:1, 1:0).

Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая на "Пушкаш Арене" в венгерском Будапеште.

Напомним, ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов. В прошлогоднем финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.

