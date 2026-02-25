ПСЖ без Забарного сыграл вничью с "Монако" и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

ПСЖ — "Монако" / © Associated Press

ПСЖ на своем поле сыграл вничью с "Монако" в ответном матче стыковой стадии плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/26. Встреча на стадионе "Парк де Пренс" в Париже завершилась со счетом 2:2 .

Первая игра между команами неделю назад закончилась волевой победой парижан со счетом 3:2. Тогда подопечные Луиса Энрике уступали 0:2, но совершили яркий камбэк.

Первый тайм ответного матча завершился в пользу "монегасков" — на 45-й минуте Магнес Аклиуш открыл счет в поединке, тем самым сравняв счет в двухматчевой дуэли — 3:3.

Однако во втором тайме "Монако" пришлось играть в меньшинстве — на 59-й минуте вторую желтую карточку и удаление заработал Мамаду Кулибали. Интересно, что первый "горчичник" он получил четырьмя минутами ранее.

ПСЖ быстро воспользовался численным преимуществом. На 60-й минуте счет в матче сравнял Маркиньос, а уже через шесть минут Хвича Кварацхелия вывел парижан вперед в этом поединке — 2:1. Следовательно, счет в двухматчевой дуэли стал уже 5:3 в пользу действующего победителя Лиги чемпионов.

В компенсированное время, на 90+1-й минуте, "Монако" удалось сравнять счет в матче (2:2) благодаря голу Джордана Теза, но по итогам двух встреч ПСЖ все же оказался сильнее — 5:4, завоевав путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный провел поединок на скамейке для запасных.

Обзор матча ПСЖ — "Монако"

Жеребьевка 1/8, 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 27 февраля, в 13:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что "Реал" с камбэком обыграл "Бенфику" и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, в финале прошлого сезона Лиги чемпионов ПСЖ раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.