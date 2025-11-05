ПСЖ без Забарного в большинстве уступил "Баварии" в Лиге чемпионов

ПСЖ – "Бавария" / © Associated Press

Реклама

"Бавария" на выезде обыграла ПСЖ в матче четвертого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Парк де Пренс" в Париже завершился со счетом 1:2 .

Уже на 4-й минуте встречи мюнхенцы открыли счет – отличился Луис Диас.

На 22-й минуте парижане могли сравнять счет, но гол действующего обладателя "Золотого мяча" Усмана Дембеле был отменен из-за офсайда. Сразу после этого он покинул поле из-за повреждения.

Реклама

На 32-й минуте подопечные Венсана Компани удвоили свое преимущество в счете – капитан французского клуба Маркиньос ошибся и потерял мяч возле собственных ворот, чем воспользовался Луис Диас, оформив дубль.

В компенсированное к первому тайму время "Бавария" осталась в меньшинстве – Луис Диас получил прямую красную карточку за грубый фол против Ашрафа Хакими, который в результате был вынужден досрочно завершить матч из-за травмы.

На 74-й минуте Жуан Невеш сократил отставание парижского клуба, но спастись от поражения действующий победитель Лиги чемпионов не сумел.

Отметим, что украинский защитник Илья Забарный не попал в заявку ПСЖ на матч с "Баварией" из-за дисквалификации, которую заработал из-за удаления в поединке прошлого тура против "Байера".

Реклама

Обзор матча ПСЖ – "Бавария"

После этой победы "Бавария" (12 очков) возглавила общую турнирную таблицу основного этапа Лиги чемпионов. ПСЖ (9 баллов) занимает третье место.

В следующем туре Лиги чемпионов немецкий клуб на выезде сразится с лондонским "Арсеналом", а подопечные Луиса Энрике примут "Тоттенхэм". Оба матча состоятся 26 ноября.

Напомним, в основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.

Восемь лучших команд основного этапа Лиги чемпионов попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.