ПСЖ без Забарного в серии пенальти завоевал Межконтинентальный кубок-2025
Парижане в напряженной борьбе победили бразильский "Фламенго".
Французский ПСЖ стал победителем Межконтинентального кубка-2025. В финале парижане в серии пенальти обыграли бразильский "Фламенго".
Решающий поединок турнира состоялся в среду, 17 декабря, на стадионе "Ахмед бин Али" в Эр-Раяне (Катар).
ПСЖ автоматически квалифицировался в финал Межконтинентального кубка как победитель Лиги чемпионов. "Фламенго" пробился в финал, обыграв в полуфинале египетский "Пирамидс" со счетом 2:0.
Подопечные Луиса Энрике могли открывать счет на 9-й минуте, но гол Фабиана Руиса не был засчитан после просмотра видеоповтора (VAR) из-за того, что во время атаки парижан мяч на мгновение покинул пределы поля.
На 38-й минуте ПСЖ все же вышел вперед – из пределов штрафной площадки забил Хвича Кварацхелия.
Во втором тайме бразильский клуб сумел отыграться – на 62-й минуте Жоржиньо реализовал пенальти.
Поскольку основное время встречи завершилось вничью (1:1), то игра перешла в экстра-таймы. Там голов забито не было, поэтому обладатель трофея определялся в серии пенальти, где точнее оказались игроки ПСЖ – 2:1. Футболисты "Фламенго" не реализовали четыре из пяти ударов с 11-метровой отметки.
Украинский защитник парижского клуба Илья Забарный провел весь матч на скамейке для запасных.
Таким образом, ПСЖ стал вторым триумфатором возрожденного Межконтинентального кубка ФИФА. Ранее турнир проводился с перерывами в 1960–2004 годах.
Напомним, в прошлом году обладателем Межконтинентального кубка стал мадридский "Реал", который в финале одержал разгромную победу над мексиканской "Пачукой".