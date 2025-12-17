ПСЖ без Забарного в серии пенальти завоевал Межконтинентальный кубок-2025

ПСЖ – "Фламенго" / © Associated Press

Французский ПСЖ стал победителем Межконтинентального кубка-2025. В финале парижане в серии пенальти обыграли бразильский "Фламенго".

Решающий поединок турнира состоялся в среду, 17 декабря, на стадионе "Ахмед бин Али" в Эр-Раяне (Катар).

ПСЖ автоматически квалифицировался в финал Межконтинентального кубка как победитель Лиги чемпионов. "Фламенго" пробился в финал, обыграв в полуфинале египетский "Пирамидс" со счетом 2:0.

Подопечные Луиса Энрике могли открывать счет на 9-й минуте, но гол Фабиана Руиса не был засчитан после просмотра видеоповтора (VAR) из-за того, что во время атаки парижан мяч на мгновение покинул пределы поля.

На 38-й минуте ПСЖ все же вышел вперед – из пределов штрафной площадки забил Хвича Кварацхелия.

Во втором тайме бразильский клуб сумел отыграться – на 62-й минуте Жоржиньо реализовал пенальти.

Поскольку основное время встречи завершилось вничью (1:1), то игра перешла в экстра-таймы. Там голов забито не было, поэтому обладатель трофея определялся в серии пенальти, где точнее оказались игроки ПСЖ – 2:1. Футболисты "Фламенго" не реализовали четыре из пяти ударов с 11-метровой отметки.

Украинский защитник парижского клуба Илья Забарный провел весь матч на скамейке для запасных.

Таким образом, ПСЖ стал вторым триумфатором возрожденного Межконтинентального кубка ФИФА. Ранее турнир проводился с перерывами в 1960–2004 годах.

Напомним, в прошлом году обладателем Межконтинентального кубка стал мадридский "Реал", который в финале одержал разгромную победу над мексиканской "Пачукой".