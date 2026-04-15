ПСЖ без Забарного во второй раз обыграл "Ливерпуль" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Французский ПСЖ обыграл английский "Ливерпуль" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле завершился со счетом 0:2 .

Оба гола в этой встрече подопечные Луиса Энрике забили во втором тайме — дубль оформил действующий обладатель "Золотой мяча" Усман Дембеле, отличившись на 72-й и 90+1-й минутах.

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный провел весь матч на скамейке для запасных.

Первая игра между командами состоялась 8 апреля на стадионе "Парк де Пренс" в Париже и завершилась победой парижан со счетом 2:0. Поэтому по сумме двух матчей ПСЖ одолел "Ливерпуль" со счетом 4:0 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

Обзор матча "Ливерпуль" — ПСЖ

ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов сыграет с триумфатором противостояния "Реал" Мадрид (Испания) — "Бавария" (Германия). Первая игра в Мадриде закончилась победой мюнхенцев со счетом 2:1.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.