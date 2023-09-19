ПСЖ – Боруссия Дортмунд: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Парижане и "шмели" сразятся в стартовом туре нового розыгрыша самого престижного еврокубка.

Во вторник, 19 сентября, ПСЖ сыграет с дортмундской "Боруссией" в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Поединок состоится на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В другом матче стартового тура группы F померяются силами "Милан" и "Ньюкасл". Эта встреча начнется в 19:45 по киевскому времени.

Где смотреть матч ПСЖ – Боруссия Дортмунд

На территории Украины поединок между ПСЖ и дортмундской "Боруссией" в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч ПСЖ – Боруссия Дортмунд

Фаворитом предстоящего поединка букмекеры считают чемпиона Франции. На победу парижан принимаются ставки с коэффициентом 1,78. Ничья – 4,40. Выигрыш "шмелей" – 4,20.

На данный момент ПСЖ с 8 очками после пяти сыгранных матчей занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Франции.

"Боруссия" Дортмунд идет 7-й в Бундеслиге, набрав 8 баллов в четырех стартовых турах.

Напомним, в плей-офф Лиги чемпионов выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Клубы, которые финишируют третьими, в стыковых матчах Лиги Европы сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с обладателями вторых мест в квартетах ЛЕ.

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