ПСЖ – Боруссия Дортмунд: где смотреть и ставки букмекеров на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Во вторник, 7 мая, ПСЖ примет дортмундскую "Боруссию" в ответные матчи 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Поединок состоится на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Первая игра между командами в Дортмунде закончилась победой "шмелей" со счетом 1:0.

Где смотреть матч ПСЖ – Боруссия Дортмунд

На территории Украины ответный поединок 1/2 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и дортмундской "Боруссией" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

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Прогнозы букмекеров на матч ПСЖ – Боруссия Дортмунд

Абсолютным фаворитом поединка букмекеры считают парижский клуб. На победу команды Луиса Энрике в основное время можно поставить с коэффициентом 1,51. Ничья – 4,80. Выигрыш дортмундцев – 6,50.

Также выше оцениваются шансы ПСЖ в двухматчевой дуэли. На проход парижан в финал принимаются ставки с коэффициентом 1,64. Выход подопечных Эдина Терзича в финал – 2,37.

Победитель пары "Боруссия" Дортмунд – ПСЖ в финале встретится с триумфатором противостояния между "Баварией" и "Реалом", цвета которого защищает украинский голкипер Андрей Лунин. Первая игра в Мюнхене завершилась боевой ничьей 2:2, ответный матч в Мадриде запланирован на 8 мая.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

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