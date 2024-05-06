ПСЖ – Боруссия Дортмунд: онлайн-трансляция ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов

Текстовый репортаж решающего поединка за выход в финал между французским и немецким клубами.

Во вторник, 7 мая, состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и дортмундской "Боруссией".

Команды сыграют на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Первая игра между немецким и французским клубами в Дортмунде закончилась победой "шмелей" со счетом 1:0.

Победитель пары "Боруссия" Дортмунд – ПСЖ в финале встретится с триумфатором противостояния между "Баварией" и "Реалом", цвета которого защищает украинский голкипер Андрей Лунин. Первая игра в Мюнхене завершилась боевой ничьей 2:2, ответный матч в Мадриде запланирован на 8 мая.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция поединка ПСЖ – "Боруссия" Дортмунд.