ПСЖ — Челси: где смотреть и прогноз букмекеров на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

ПСЖ — "Челси" / © Associated Press

В среду, 11 марта, французский ПСЖ примет английский "Челси" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Поединок состоится на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

"Челси" занял шестое место в общей турнирной таблице основного этапа Лиги чемпионов, напрямую выйдя в 1/8 финала.

ПСЖ закончил 11-м основной раунд самого престижного еврокубка и попал в стыковые матчи плей-офф, где прошел "Монако" (3:2, 2:2).

Где смотреть матч ПСЖ — Челси

В Украине поединок ПСЖ — "Челси" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Прогноз букмекеров на матч ПСЖ — Челси

Фаворитом грядущего матча букмекеры считают ПСЖ. На победу парижан можно поставить с коэффициентом 1,87. Ничья — 3,80. Выигрыш "Челси" — 3,80.

На выход команды украинского защитника Ильи Забарного в четвертьфинал принимаются ставки с коэффициентом 1,66. Проход лондонцев в следующую стадию оценен коэффициентом 2,10.

Ответный матч между "Челси" и ПСЖ состоится во вторник, 17 марта, на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне. Начало — в 22:00 по киевскому времени.

Победитель пары ПСЖ — "Челси" в четвертьфинале Лиги чемпионов сыграет с победителем противостояния "Галатасарай" (Турция) — "Ливерпуль" (Англия).

Отметим, что "Челси" и ПСЖ в прошлом году встречались в финале Клубного чемпионата мира-2025. Тогда лондонцы разгромили парижан (3:0) и завоевали трофей.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.