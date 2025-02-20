ПСЖ феерически уничтожил "Брест" на пути в 1/8 финала Лиги чемпионов (видео)

Парижане отгрузили в ворота соперника семь безответных мячей.

ПСЖ на своем поле разбил "Брест" в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Парк де Пренс" в Париже завершился со счетом 7:0 .

Первая встреча между французскими клубами завершилась разгромной победой парижан со счетом 3:0.

Во втором матче команда Луиса Энрике устроила сопернику еще большее избиение. В первом тайме голами отличились Брэдли Баркола и Хвича Кварацхелия.

После перерыва ПСЖ забил еще пять мячей в ворота соперника: авторами результативных ударов стали Витинья, Дезире Дуэ, Нуну Мендеш, Гонсалу Рамуш и Сенни Маюлу.

Обзор матча ПСЖ – "Брест"

Таким образом, ПСЖ уничтожил "Брест" с общим счетом 10:0 по сумме двух поединков и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграет с "Ливерпулем" или "Барселоной".

Жеребьевка 1/8 финала, 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 21 февраля.

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