ПСЖ и "Бенфика" не определили лидера группы Лиги чемпионов, "Ювентус" реабилитировался за поражения

В среду, 5 октября, состоялись матчи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23 между "ПСЖ" с "Бенфикой" и "Ювентусом" с "Маккаби" Хайфа.

"Бенфика" сыграла вничью с ПСЖ в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23. Матч завершился со счетом 1:1 .

Счет матча открыл на 22-й минуте Лионель Месси с передачи Неймара. В конце первого тайма хозяева отыгрались благодаря автоголу Данилу.

В другом матче группы Н "Ювентус" обыграл "Маккаби" Хайфа — 3:1 .

В первом тайме был забит лишь один гол — отличился Адриан Рабьо. В начале второй половины встречи Душан Влахович удвоил преимущество туринцев, на что в середине тайма голом ответил Дин Давид. Точку в матче поставил дубль Рабьо.

ПСЖ и "Бенфика", имея по семь очков в активе, делят лидерство в квартете. Обе команды в трех турах ни разу не проиграли. "Ювентус" набрал первые три очка и находится на третьем месте. "Маккаби" остался на дне (0).

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