ПСЖ – Интер Майами: где смотреть и ставки букмекеров на матч плей-офф Клубного чемпионата мира-2025

"Интер" Майами / © Associated Press

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В воскресенье, 29 июня, французский ПСЖ и американский "Интер" Майами встретятся в матче 1/8 финала Клубного чемпионата мира-2025 по футболу.

Поединок состоится на арене "Mercedes-Benz Stadium" в Атланте. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

ПСЖ вышел в плей-офф с первого места группы B. Парижане разбили испанский "Атлетико" Мадрид (4:0), уступили бразильскому "Ботафого" (0:1) и обыграли американский "Сиэтл Саундерз" (2:0).

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"Интер" Майами пробился в плей-офф со второй строчки квартета A. Клуб МЛС сыграл вничью с египетским "Аль-Ахли" (0:0), одолел португальский "Порту" (2:1) и разошелся ничьей с бразильским "Палмейрасом" (2:2).

Отметим, что это будет встреча 38-летнего капитана "Интера" Майами Лионеля Месси с его бывшей командой. Аргентинец играл за ПСЖ с 2021 по 2023 год, после чего отправился за океан.

Интересно, что парижан сейчас возглавляет испанский специалист Луис Энрике, под чьим руководством Месси в "Барселоне" выиграл ряд трофеев, в том числе Лигу чемпионов в сезоне-2014/15.

Где смотреть матч ПСЖ – Интер Майами

В Украине матч ПСЖ – "Интер" Майами можно посмотреть в прямом эфире на платформах Суспільне Спорт и местных телеканалах Суспільного.

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Также поединок будет транслироваться на медиасервисе MEGOGO. Кроме того, игру покажет платформа DAZN, но без украинских комментаторов.

Ставки букмекеров на матч ПСЖ – Интер Майами

Абсолютным фаворитом грядущего матча букмекеры считают французский клуб. Победу ПСЖ в основное время можно поставить с коэффициентом 1,24. Ничья – 6,90. Выигрыш майамцев по итогам 90 минут поединка – 11,00.

На выход подопечных Луиса Энрике в четвертьфинал принимаются ставки с коэффициентом 1,09. Триумф Месси и Ко с учетом возможных экстра-таймов и серии пенальти – 7,10.

Победитель пары ПСЖ – "Интер" Майами в четвертьфинале сыграет с триумфатором дуэли между бразильским "Фламенго" и немецкой "Баварией".

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Ранее сообщалось, что определены все пары 1/8 финала Клубного чемпионата мира-2025 и полная сетка плей-офф.

На нашем сайте также можно просмотреть полное расписание и результаты всех поединков Клубного чемпионата мира-2025.