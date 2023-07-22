ПСЖ исключил из состава команды и выставил на трансфер самого дорогого футболиста мира

Французский ПСЖ выставил на трансфер нападающего Килиана Мбаппе.

Как сообщает авторитетный журналист и инсайдер Фабрицио Романо, парижский клуб исключил Мбаппе из состава команды на предсезонное турне в Японии.

Таким образом парижане дали понять, что Килиан выставлен на трансфер. ПСЖ хочет продать звездного француза, поскольку его действующее соглашение с клубом рассчитано до конца июня 2024 года. Соответственно, уже следующим летом он сможет покинуть команду свободным агентом.

Руководство ПСЖ считает, что Мбаппе уже договорился с мадридским "Реалом" о бесплатном трансфере летом 2024-го. Парижане предлагали форварду продлить контракт до 2025 года, но он отказался от этого предложения.

Мбаппе выступает за парижский клуб с 2017 года, когда перешел из "Монако". В прошлом сезоне Килиан провел 43 матча за парижан во всех турнирах, забил 41 гол и сделал 10 ассистов.

Отметим, что Мбаппе является одним из двух самых дорогих футболистов мира по версии портала Transfermarkt. Его стоимость, равно как и нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда, оценивается в 180 миллионов евро.

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