ПСЖ — Ливерпуль: где смотреть и прогноз букмекеров на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

ПСЖ — "Ливерпуль" / © Associated Press

В среду, 8 апреля, французский ПСЖ примет английский "Ливерпуль" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Поединок состоится на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

ПСЖ занял 11-е место в основном раунде Лиги чемпионов, попав в стыковые матчи плей-офф, где прошел французский "Монако" (3:2, 2:2). В 1/8 финала команда украинского защитника Ильи Забарного разгромила английский "Челси" (5:2, 3:0).

"Ливерпуль" финишировал на третьей позиции в основном этапе Лиги чемпионов, выйдя напрямую в 1/8 финала, где обыграл турецкий "Галатасарай" (0:1, 4:0).

Где смотреть матч ПСЖ — Ливерпуль

В Украине поединок ПСЖ — "Ливерпуль" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Прогноз букмекеров на матч ПСЖ — Ливерпуль

Фаворитом грядущего матча букмекеры считают ПСЖ. На победу подопечных Луиса Энрике можно поставить с коэффициентом 1,70. Ничья — 4,20. Выигрыш мерсисайдцев — 4,25.

В двухматчевой дуэли аналитики также отдают предпочтение парижанам. На выход французского клуба в полуфинал принимаются ставки с коэффициентом 1,52. Проход подопечных Арне Слота в следующую стадию оценен коэффициентом 2,40.

Ответный матч между "Ливерпулем" и ПСЖ состоится во вторник, 14 апреля, на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле. Начало — в 22:00 по киевскому времени.

Победитель пары ПСЖ — "Ливерпуль" в полуфинале Лиги чемпионов сыграет с триумфатором противостояния "Реал" Мадрид (Испания) — "Бавария" (Германия).

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.