ПСЖ — Ливерпуль: где смотреть и прогноз букмекеров на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Поединок состоится 8 апреля на стадионе "Парк де Пренс" в Париже.
В среду, 8 апреля, французский ПСЖ примет английский "Ливерпуль" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26.
Поединок состоится на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
ПСЖ занял 11-е место в основном раунде Лиги чемпионов, попав в стыковые матчи плей-офф, где прошел французский "Монако" (3:2, 2:2). В 1/8 финала команда украинского защитника Ильи Забарного разгромила английский "Челси" (5:2, 3:0).
"Ливерпуль" финишировал на третьей позиции в основном этапе Лиги чемпионов, выйдя напрямую в 1/8 финала, где обыграл турецкий "Галатасарай" (0:1, 4:0).
Где смотреть матч ПСЖ — Ливерпуль
В Украине поединок ПСЖ — "Ливерпуль" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.
Прогноз букмекеров на матч ПСЖ — Ливерпуль
Фаворитом грядущего матча букмекеры считают ПСЖ. На победу подопечных Луиса Энрике можно поставить с коэффициентом 1,70. Ничья — 4,20. Выигрыш мерсисайдцев — 4,25.
В двухматчевой дуэли аналитики также отдают предпочтение парижанам. На выход французского клуба в полуфинал принимаются ставки с коэффициентом 1,52. Проход подопечных Арне Слота в следующую стадию оценен коэффициентом 2,40.
Ответный матч между "Ливерпулем" и ПСЖ состоится во вторник, 14 апреля, на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле. Начало — в 22:00 по киевскому времени.
Победитель пары ПСЖ — "Ливерпуль" в полуфинале Лиги чемпионов сыграет с триумфатором противостояния "Реал" Мадрид (Испания) — "Бавария" (Германия).
Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.