ПСЖ – Ливерпуль: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

В среду, 5 марта, ПСЖ будет принимать "Ливерпуль" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Поединок состоится на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

ПСЖ занял 15-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов и попал в стыковые матчи, где разбил другой французский клуб – "Брест" (3:0, 7:0).

"Ливерпуль" финишировал на первой позиции в основной стадии самого престижного еврокубка и завоевал прямую путевку в 1/8 финала.

Где смотреть матч ПСЖ – Ливерпуль

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Прогнозы букмекеров на матч ПСЖ – Ливерпуль

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают парижский клуб. На победу подопечных Луиса Энрике можно поставить с коэффициентом 2,41. Ничья – 3,65. Выигрыш "Ливерпуля" – 2,85.

А вот в двухматчевой дуэли аналитики, наоборот, отдают предпочтение лидеру чемпионата Англии. Выход команды Арне Слота в четвертьфинал оценен коэффициентом 1,54. Проход ПСЖ в следующий раунд – 2,49.

Ответный матч между мерсисайдцами и парижанами состоится во вторник, 11 марта, в Ливерпуле.

Победитель пары ПСЖ – "Ливерпуль" в 1/4 финала Лиги чемпионов сразится с триумфатором противостояния между бельгийским "Брюгге" и английской "Астон Виллой".

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