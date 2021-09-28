ПСЖ - Манчестер Сити: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

ПСЖ - Манчестер Сити: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Лионель Месси имеет шанс сыграть против команды Хосепа Гвардиолы.

Во вторник, 28 сентября, французский ПСЖ примет английский "Манчестер Сити" в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Игра состоится на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Начало поединка - в 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч ПСЖ - Манчестер Сити

На территории Украины поединок в прямой трансляции покажет видеосервис MEGOGO. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию игры со всеми голами и лучшими моментами матча.

Прогнозы букмекеров на матч ПСЖ - Манчестер Сити

Незначительным фаворитом этого поединка является подопечные Хосепа Гвардиолы. На победу "горожан" можно поставить с коэффициентом 2.46. Ничья - 3.55. Победа парижан - 3.10.

В другом матче второго тура группы А встретятся немецкий "РБ Лейпциг" и бельгийский "Брюгге". Игра начнется 28 сентября в 22:00.

В первом туре "горожане" с Александром Зинченко в составе разгромили "быков" (6:3). А парижане сыграли вничью с "Брюгге", Эдуард Соболь оформил голевой ассист.

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