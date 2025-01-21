ПСЖ – Манчестер Сити: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Поединок между чемпионами Франции и Англии состоится 22 января в Париже.

В среду, 22 января, ПСЖ примет "Манчестер Сити" в матче седьмого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Поединок состоится на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

После шести туров парижане (7 очков) занимают лишь 25-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов. "Горожане" с 8 баллами располагаются на 22-й позиции. Оба клуба продолжат претендовать на выход в плей-офф.

Где смотреть матч ПСЖ – Манчестер Сити

В Украине поединок ПСЖ – "Манчестер Сити" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч ПСЖ – Манчестер Сити

Букмекеры считают совсем незначительным фаворитом грядущего поединка между чемпионами Франции и Англии команду Луиса Энрике. На победу ПСЖ принимаются ставки с коэффициентом 2,49. Ничья – 3,80. Выигрыш подопечных Хосепа Гвардиолы – 2,69.

В обновленном формате Лиги чемпионов 36 клубов выступают в единой лиге, где должны сыграть против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Читайте также:

Шахтер – Брест: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Шахтер – Брест: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Галатасарай – Динамо: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги Европы