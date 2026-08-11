ПСЖ обнародовал заявку на матч за Суперкубок УЕФА: попал ли в нее Забарный

Илья Забарный / © Associated Press

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Украинский центральный защитник ПСЖ Илья Забарный попал в заявку парижан на матч за Суперкубок УЕФА-2026 против "Астон Виллы".

Список футболистов, доступных для участия в предстоящем поединке за трофей, опубликовала пресс-служба парижского клуба в соцсети X.

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Так что у 23-летнего украинца будет шанс впервые в карьере завоевать Суперкубок Европы.

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В прошлом году ПСЖ уже становился обладателем этого трофея, в серии пенальти одолев английский "Тоттенхэм", но Забарный, который за несколько дней до матча перешел к парижанам из английского "Борнмута", остался вне заявки на поединок.

Заявка ПСЖ на матч против "Астон Виллы"

Вратари: Матвей Сафонов, Люка Шевалье, Алессандро Лонгони.

Защитники: Ашраф Хакими, Лукас Бералдо, Маркиньос, Илья Забарный, Люка Динь, Люка Эрнандес, Нуну Мендеш, Ибраима Мбайе, Виллиан Пачо.

Полузащитники: Хвича Кварацхелия, Фабиан Руис, Магнес Аклиуш, Витинья, Дро Фернандес, Сенни Маюлу, Уоррен Заир-Эмери, Кантен Нджанту, Жоау Невеш.

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Форварды: Усман Дембеле, Дезире Дуэ, Брэдли Барколя.

Матч за Суперкубок УЕФА состоится в среду, 12 августа, на стадионе "Ред Булл Арена" в австрийском Зальцбурге. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча ПСЖ — "Астон Вилла".

Напомним, ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов. В этом году парижский гранд во второй раз подряд выиграл самый престижный еврокубок, в финале в серии пенальти одолев лондонский "Арсенал".

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"Астон Вилла" является действующим победителем Лиги Европы. В финале второго по престижности еврокубка бирмингемский клуб разгромил немецкий "Фрайбург".

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