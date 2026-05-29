ПСЖ объявил заявку на финал Лиги чемпионов — попал ли в нее Забарный
Парижане 30 мая посоревнуются в решающем поединке турнира с "Арсеналом".
Французский ПСЖ объявил заявку на финал Лиги чемпионов сезона-2025/26 против лондонского "Арсенала".
Список игроков, которые могут принять участие в решающем поединке главного клубного евротурнира, опубликовала пресс-служба парижан.
В состав попали 26 футболистов, среди которых и украинский центральный защитник Илья Забарный.
Отметим, что Забарный стал пятым в истории украинцем, который дошел до финала Лиги чемпионов.
В основной стадии нынешнего сезона Лиги чемпионов 23-летний украинец сыграл шесть матчей, но в плей-офф на поле вообще не появлялся.
Матч ПСЖ — "Арсенал" состоится в субботу, 30 мая, на "Пушкаш Арене" в венгерском Будапеште. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов. В прошлом году в финале французский клуб раздавил итальянский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок. Перед этим в полуфинале подопечные Энрике одолели именно "Арсенал" (1:0, 2:1).
Для ПСЖ это будет третий в истории финал Лиги чемпионов. В 2020 году парижане остановились в шаге от трофея, уступив в решающем матче "Баварии" (0:1).
"Арсенал" во второй раз сыграет в финале Лиги чемпионов и впервые за 20 лет. В сезоне-2005/06 "канониры" проиграли поединок за трофей "Барселоне" (1:2).
Ранее сообщалось, что донецкий "Шахтер" получил прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов-2026/27.