ПСЖ обыграл "Боруссию" Дортмунд в стартовом туре группового раунда Лиги чемпионов (видео)

Голы Мбаппе и Хакими принесли парижанам победу над "шмелями".

ПСЖ победил дортмундскую "Боруссию" в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок на стадионе "Парк де Пренс" в Париже закончился со счетом 2:0 .

Все голы в этой встрече были забиты во втором тайме. На 49-й минуте счет в игре открыл Килиан Мбаппе, реализовав пенальти.

На 58-й минуте команда Луиса Энрике закрепила свое преимущество – результативным ударом отличился Ашраф Хакими, которому ассистировал Витинья.

Отыграться или хотя бы сократить отставание в счете представителю немецкой Бундеслиги не удалось.

Обзор матча

В другом матче стартового тура группы F "Милан" и "Ньюкасл" не определили сильнейшего (0:0).

Во втором туре Лиги чемпионов 4 октября "Ньюкасл" примет ПСЖ, а "Боруссия" Дортмунд на своем поле сыграет против "Милана".

Напомним, в плей-офф Лиги чемпионов выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Клубы, которые финишируют третьими, в стыковых матчах Лиги Европы сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с обладателями вторых мест в квартетах ЛЕ.

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