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ПСЖ одолел "Астон Виллу" и стал обладателем Суперкубка УЕФА-2026
Парижане во второй раз подряд завоевали Суперкубок Европы.
Французский ПСЖ обыграл английскую "Астон Виллу" в матче за Суперкубок УЕФА-2026. Поединок на стадионе "Ред Булл Арена" в австрийском Зальцбурге завершился со счетом 2:1.
Парижане открыли счет на 20-й минуте встречи — Хвича Кварацхелия получил передачу от Дезире Дуэ и с левого угла штрафной площадки точно пробил под перекладину.
Перед перерывом бирмингемцы отыгрались — на 45-й минуте Брайан Маджо на дальней штанге ударом в одно касание замкнул подачу Джона Макгинна с правого фланга.
Во втором тайме подопечные Луиса Энрике снова повели в счете — на 61-й минуте Дезире Дуэ получил передачу от Усмана Дембеле к правому флангу штрафной площадки, после чего реализовал выход один на один с вратарем соперника. Сначала рефери зафиксировал офсайд, но после вмешательства VAR изменил свое решение и засчитал гол, который в итоге стал победным.
Украинский центральный защитник ПСЖ Илья Забарный попал в заявку парижан на матч за Суперкубок УЕФА против "Астон Виллы", но провел весь поединок на скамейке для запасных.
Отметим, что ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов. В этом году парижский гранд во второй раз подряд выиграл самый престижный еврокубок, в финале в серии пенальти одолев лондонский "Арсенал".
"Астон Вилла" является действующим победителем Лиги Европы. В финале второго по престижности еврокубка бирмингемский клуб разгромил немецкий "Фрайбург".
Напомним, в прошлом году ПСЖ также стал обладателем Суперкубка УЕФА, в серии пенальти одолев английский "Тоттенхэм".