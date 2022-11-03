ПСЖ одолел "Ювентус" в Лиге чемпионов, однако неожиданно потерял лидерство в группе

В среду, 2 ноября, в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23 "Ювентус" принимал ПСЖ, а "Бенфика" на выезде встречалась с "Маккаби".

ПСЖ на выезде победил "Ювентус" в матче 6-го тура Лиги чемпионов сезона-2022/23. Поединок завершился со счетом 1:2 .

Счет матча открыл на 13-й минуте Килиан Мбаппе. Однако в конце тайма Леонардо Бонуччи сравнял счет. Судьбу матча решил гол Нуну Мендеша.

В другом поединке группы H "Бенфика" на выезде уничтожила "Маккаби" из Хайфы — 1:6 .

В разгроме приняли участие Гонсалу Рамуш, Петар Муса, Алекс Гримальдо, Рафа Силва, Энрике Араужу и Жоау Мариу.

Израильская команда сумела забить лишь гол престижа – пенальти реализовал Тьяронн Шери.

После шести туров лидирует в группе "Бенфика" (14 баллов). ПСЖ тоже имеет 14 очков, однако уступил португальской команде количество голов на выезде и завершил групповой этап на втором месте. "Ювентус" набрал три балла и остался на третьем месте. "Маккаби" Хайфа с тремя очками замыкает квартет.

Таким образом, "Бенфика" и ПСЖ пробились в плей-офф ЛЧ. "Ювентус" вылетает в 1/16 Лиги Европы, а "Маккаби" завершает свой путь в еврокубках.

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