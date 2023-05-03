ПСЖ отстранил Месси на две недели с лишением зарплаты: за что его наказали

Звездного нападающего ПСЖ Лионеля Месси на две недели отстранили от работы с командой без сохранения зарплаты.

Об этом сообщает издание RMC Sport.

Руководство ПСЖ приняло решение наказать 35-летнего аргентинца за поездку в Саудовскую Аравию после недавнего матча чемпионата Франции с "Лорьяном", который парижане проиграли со счетом 1:3.

После игры Месси без разрешения клуба отправился в Саудовскую Аравию, поскольку является послом этой страны по туризму.

Это вызвало гнев у боссов ПСЖ. Отмечается, что главный тренер команды Кристоф Галтье и клубный советник по футболу Луиш Кампуш заранее предупреждали аргентинца о том, что он может совершить поездку только в случае победы или ничьей.

Таким образом, в течение двух недель Месси будет отстранен от тренировок и матчей ПСЖ. Следовательно Лео не сыграет в ближайших двух турах Лиги 1 – против "Труа" (7 мая) и "Аяччо" (13 мая). Также аргентинец был лишен зарплаты на этот период.

Действующий контракт Месси с парижским клубом истекает этим летом. О продлении соглашения стороны пока не договорились. Согласно слухам, Лео может вернуться в "Барселону".

В текущем сезоне на счету аргентинца 20 голов и 19 результативных передач в 37 матчах за ПСЖ во всех турнирах.

За пять туров до завершения чемпионата Франции парижане занимают первое место, имея 75 очков. Ближайший преследователь – "Марсель" украинца Руслана Малиновского – отстает от ПСЖ на 5 баллов.

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