ПСЖ подал иск в суд на Мбаппе и требует от него 98 миллионов евро: какая причина

Килиан Мбаппе / © Associated Press

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ПСЖ подал иск в суд против своего бывшего футболиста Килиана Мбаппе, который сейчас выступает за мадридский "Реал", и требует от него 98 миллионов евро.

Об этом сообщает RMC Sport.

Парижский суд ранее арестовал 55 миллионов евро на счетах клуба. Такую сумму Мбаппе требует от ПСЖ за неуплату части зарплаты и бонусов.

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ПСЖ обратился в парижский суд с просьбой отменить этот арест. Юристы клуба утверждают, что футболист не предоставил доказательств наличия долга.

"Килиан Мбаппе должен деньги ПСЖ из-за тактики затягивания игры, которая нанесла клубу ущерб. Цель не в том, чтобы вернуть 98 миллионов евро, а в том, чтобы показать, что если он нам должен деньги, то его претензия безосновательна", – сказал адвокат Рено Смерджян.

Юристы утверждают, что Мбаппе, согласно устной договоренности с клубом, после перехода в "Реал" отказался от части денег, которые должен был получить согласно контракту.

Напомним, прошлым летом Мбаппе перебрался в "Реал" в статусе свободного агента, подписав контракт до июня 2029 года.

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Килиан выступал за ПСЖ с 2017 года, когда перешел из "Монако" за 180 миллионов евро. В составе парижского клуба он выиграл 6 чемпионатов Франции, 4 национальных Кубка, три Суперкубка, а также 2 Кубка французской лиги.

За этот период он провел 307 матчей за парижан во всех турнирах, отличившись 256 голами и 106 ассистами.