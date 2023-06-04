ПСЖ потерпел фиаско в прощальном матче Месси и Рамоса – фанаты снова освистали аргентинца (видео)

ПСЖ на собственном поле уступил "Клермону" в матче заключительного, 38-го тура чемпионата Франции – 2:3 .

Этот поединок стал последним за парижан для звездных нападающих Лионеля Месси и защитника Серхио Рамоса, которые решили покинуть клуб после завершения текущего сезона.

Прощание 35-летнего аргентинца с французской столицей получилось не слишком приятным. Болельщики ПСЖ освистали Лео перед его прощальной игрой за парижский клуб, как это неоднократно делали ранее на протяжении сезона.

Pitada a Messi per part de los ultras en el Parque de los Príncipes en el darrer partit del argentino amb la camiseta del PSG. _ — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) Июнь 3, 2023

Команда Кристофа Галтье вышла вперед на 16-й минуте, когда Рамос замкул подачу Витиньи. Спустя еще пять минут Килиан Мбаппе удвоил преимущество хозяев, реализовав пенальти.

Однако затем "Клермон" сумел совершить неожиданный камбэк. На 24-й минуте Жоан Гастьен сократил отставание, а на 37-й минуте гости упустили прекрасную возможность отыграться – Греджон Кьей не забил с пенальти.

Впрочем, что до перерыва "Клермон" сравнял счет усилиями Мехди Зеффана. А во втором тайме гости вырвали победу – Кьей реабилитировался за промах с 11-метровой отметки голом из игры.

Сразу после финального свистка объективы телекамер были обращены к Месси. Аргентинец выглядел довольно грустно.

Пляжный конец в Париже для Лионеля Messi как PSG является 3-2 beaten по Clermont... pic.twitter.com/9l5WyaM0lb — Football on BT Sport (@btsportfootball) June 3, 2023

Обзор матча

После завершения поединка состоялась церемония награждения ПСЖ золотыми медалями и чемпионским титулом Лиги 1, во время которой фанаты парижан также освистали Месси и главного тренера команды Кристофа Галтье.

Отметим, что ПСЖ досрочно выиграл чемпионат Франции сезона-2022/23. Парижский гранд завоевал "золото" национального первенства в девятый раз за последние 11 лет. "Клермон" занял восьмое место в турнирной таблице Лиги 1.

Напомним, Месси выступал за ПСЖ с лета 2021 года, когда свободным агентом перешел из "Барселоны". В футболке парижан он провел 75 матчей во всех турнирах, в которых отличился 32 голами и 35 ассистами.

В этом сезоне он принял участие в 41 матче за ПСЖ во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 20 результативных передач.

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