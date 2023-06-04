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ПСЖ потерпел фиаско в прощальном матче Месси и Рамоса – фанаты снова освистали аргентинца (видео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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ПСЖ потерпел фиаско в прощальном матче Месси и Рамоса – фанаты снова освистали аргентинца (видео)

Лионель Месси / Фото: Associated Press

Лео не удалось красиво завершить парижский этап своей карьеры.

ПСЖ на собственном поле уступил "Клермону" в матче заключительного, 38-го тура чемпионата Франции – 2:3.

Этот поединок стал последним за парижан для звездных нападающих Лионеля Месси и защитника Серхио Рамоса, которые решили покинуть клуб после завершения текущего сезона.

Прощание 35-летнего аргентинца с французской столицей получилось не слишком приятным. Болельщики ПСЖ освистали Лео перед его прощальной игрой за парижский клуб, как это неоднократно делали ранее на протяжении сезона.

Команда Кристофа Галтье вышла вперед на 16-й минуте, когда Рамос замкул подачу Витиньи. Спустя еще пять минут Килиан Мбаппе удвоил преимущество хозяев, реализовав пенальти.

Однако затем "Клермон" сумел совершить неожиданный камбэк. На 24-й минуте Жоан Гастьен сократил отставание, а на 37-й минуте гости упустили прекрасную возможность отыграться – Греджон Кьей не забил с пенальти.

Впрочем, что до перерыва "Клермон" сравнял счет усилиями Мехди Зеффана. А во втором тайме гости вырвали победу – Кьей реабилитировался за промах с 11-метровой отметки голом из игры.

Сразу после финального свистка объективы телекамер были обращены к Месси. Аргентинец выглядел довольно грустно.

Обзор матча

После завершения поединка состоялась церемония награждения ПСЖ золотыми медалями и чемпионским титулом Лиги 1, во время которой фанаты парижан также освистали Месси и главного тренера команды Кристофа Галтье.

Отметим, что ПСЖ досрочно выиграл чемпионат Франции сезона-2022/23. Парижский гранд завоевал "золото" национального первенства в девятый раз за последние 11 лет. "Клермон" занял восьмое место в турнирной таблице Лиги 1.

Напомним, Месси выступал за ПСЖ с лета 2021 года, когда свободным агентом перешел из "Барселоны". В футболке парижан он провел 75 матчей во всех турнирах, в которых отличился 32 голами и 35 ассистами.

В этом сезоне он принял участие в 41 матче за ПСЖ во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 20 результативных передач.

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Дата публикации
Просмотры
429
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