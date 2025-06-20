ПСЖ потерпел сенсационное поражение на Клубном чемпионате мира-2025 (видео)

ПСЖ – "Ботафого" / © Associated Press

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Французский ПСЖ сенсационно уступил бразильскому "Ботафого" в матче второго тура группового этапа Клубного чемпионата мира-2025 по футболу. Поединок на стадионе "Роуз Боул" в Пасадене завершился со счетом 0:1 .

Единственный гол победитель Кубка Либертадореса-2024 забил в первом тайме. На 36-й минуте встречи ударом из пределов штрафной площадки ворота Джанлуиджи Доннаруммы поразил Игорь Жезус.

Отметим, что ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов. В этом году в финале парижский гранд раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный клубный евротурнир.

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Обзор матча ПСЖ – "Ботафого"

В другом матче 2-го тура группы B мадридский "Атлетико" обыграл американский "Сиэтл Саундерс" со счетом 3:1.

В первом туре ПСЖ разбил "Атлетико" (4:0), тогда как "Ботафого" одолел "Сиэтл Саундерз" (2:1).

Перед заключительным туром "Ботафого" (6 очков) возглавляет квартет B. По 3 балла имеют ПСЖ и "Атлетико", а "Сиэтл Саундерз" (0) идет последним.

В заключительном туре 23 июня "Ботафого" сыграет с "Атлетико", а ПСЖ будет противостоять "Сиэтл Саундерз".

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