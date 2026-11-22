Дезире Дуэ выносят с поля на носилках / © Associated Press

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Вингер ПСЖ Дезире Дуэ получил тяжелую травму в гостевом матче 11-го тура чемпионата Франции сезона-2026/27 против "Ницци", который завершился волевой победой парижан со счетом 3:2.

21-летний француз забил гол на 32-й минуте поединка, но перед перерывом получил повреждение и был вынужден заменен — его забрали с поля на носилках.

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После матча парижский гранд сообщил, что Дуэ получил разрыв передней крестообразной связки правого колена. До конца ноября ему должны сделать операцию.

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Таким образом, Дуэ рискует уже больше не сыграть в этом сезоне.

Для ПСЖ это уже вторая серьезная потеря из-за разрыва крестообразной связи в этом сезоне. Около месяца назад аналогичную травму получил грузинский вингер Хвича Кварацхелия. Его возвращение также ожидается не раньше летнего перерыва.

В этом сезоне Дуэ провел 15 матчей во всех турнирах, забив 6 голов и отдав 4 ассиста.

Отметим, весь матч с "Ниццей" на поле провел украинский защитник ПСЖ Илья Забарный.

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ПСЖ продолжает лидировать в чемпионате Франции, набрав 26 очков после 11 поединков. Следующий матч команда Луиса Энрике проведет 25 ноября дома против "Ромы" в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что обладатель "Золотого мяча" выбыл до конца года из-за травмы.

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