ПСЖ повторно обыграл "Арсенал" без Зинченко и вышел в финал Лиги чемпионов (видео)

ПСЖ / © Associated Press

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Французский ПСЖ обыграл английский "Арсенал" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Парк де Пренс" в Париже завершился со счетом 2:1 .

В первой встрече, которая состоялась 29 апреля в Лондоне, "Арсенал" проиграл ПСЖ со счетом 0:1. Так что по сумме двух матчей парижский клуб оказался сильнее (3:1) и прошел в финал турнира.

Ответный матч "канониры" начали очень агрессивно и создали несколько опасных моментов у ворот соперника, но Джанлуиджи Доннарумма спас парижан после ударов Габриэла Мартинелли и Мартина Эдегора.

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На 17-й минуте ПСЖ ответил своим острым шансом – Хвича Кварацхелия с линии штрафной попал в дальнюю штангу.

Затем подопечные Луиса Энрике выровняли игру и открыли счет в матче. На 27-й минуте Фабиан Руис сильно и точно пробил в правый нижний угол. Для испанца это первый гол в Лиге чемпионов в его карьере.

На 30-й минуте чемпион Франции мог забить еще раз, но голкипер "пушкарей" Давид Райя парировал удар в ближний угол низом от Брэдли Барколя.

Во втором тайме ПСЖ заработал право исполнить пенальти – защитник лондонцев Майлс Льюис-Скелли сыграл рукой в собственной штрафной во время удара Ашрафа Хакими. Однако Витинья на 69-й минуте не реализовал 11-метровый – Райя совершил сейв.

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Но уже на 72-й минуте парижане увеличили свое преимущество в счете – Хакими метко пробил под правую штангу с передачи вышедшего на замену Усмана Дембеле.

На 76-й минуте "Арсенал" сократил отставание, вернув интригу в это противостояние – отличился Букайо Сака, однако на больше сил у "канониров" не хватило.

Украинский футболист "Арсенала" Александр Зинченко провел весь матч на скамейке для запасных.

Обзор матча ПСЖ – "Арсенал"

Будет добавлен в скором времени.

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В финале турнира ПСЖ встретится с итальянским "Интером", который в другом полуфинальном противостоянии одолел испанскую "Барселону". Основное время обоих матчей завершилось вничью 3:3, а в экстра-таймах "нерадзурри" вырвали победу по сумме двух встреч - 7:6.

Финальный матч Лиги чемпионов между "Интером" и ПСЖ состоится 31 мая на "Альянц Арене" в Мюнхене.

Напомним, в прошлом году победителем Лиги чемпионов стал мадридский "Реал", который в финале обыграл дортмундскую "Боруссию" и обновил абсолютный рекорд (15) по триумфам в этом турнире.