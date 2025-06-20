ПСЖ приблизился к подписанию Забарного: известна сумма громкого трансфера

Илья Забарный / © Associated Press

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Французский ПСЖ близок к подписанию центрального защитника английского "Борнмута" Ильи Забарного.

Сумма трансфера 22-летнего украинца составит около 60 миллионов евро, сообщает авторитетное издание L'Equipe.

В ближайшее время стороны должны закрыть уже согласованный переход. Осталось всего несколько финальных деталей.

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Ранее журналист и инсайдер Николо Скира сообщал, что Забарный уже согласовал условия личного контракта с парижанами. По его информации, соглашение украинца с ПСЖ будет рассчитано до 2030 года.

Забарный присоединился к "Борнмуту" в январе 2023 года, перейдя из киевского "Динамо" за 22,7 млн евро.

Прошлым летом Илья продлил контракт с "вишнями" до конца июня 2029 года.

В сезоне-2024/25 Забарный сыграл 39 матчей на клубном уровне и отдал один ассист. "Вишни" финишировали на 9-м месте в АПЛ.

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Отметим, что ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов. В этом году в финале парижский гранд раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный клубный евротурнир.