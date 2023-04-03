ПСЖ проиграл "Лиону" в чемпионате Франции, почти повторив антидостижение 22-летней давности (видео)

Парижане во второй раз подряд потерпели поражение в Лиге 1.

ПСЖ на своем стадионе уступил "Лиону" в матче 29-го тура чемпионата Франции со счетом 0:1 .

Гости могли выйти вперед в конце первого тайма, но Александр Лаказетт не реализовал пенальти. Однако после перерыва "Лион" все же сумел вырвать победу – на 56-й минуте решающий гол в этой встрече забил Брэдли Баркола.

Отметим, что за ПСЖ полный матч провели Килиан Мбаппе и Лионель Месси, а вот еще одна звезда парижан Неймар не попал в заявку на игру из-за травмы.

Обзор матча

Для парижан это второе подряд поражение в Лиге 1. В прошлом туре команда Кристофа Галтье дома уступила "Ренну" (0:2).

Поражение от "Лиона" стало для ПСЖ восьмым в этом году. Парижане до этого проиграли "Лансу" (1:3), "Марселю" (1:2), "Монако" (1:3), а также дважды "Ренну" (0:1, 0:2) и "Баварии" (0:1, 0:2), сыграв 18 матчей в 2023 году.

Это худший показатель для парижского клуба с 2001-го. Тогда ПСЖ проиграл 9 раз в 18 стартовых матчах года.

8 — Паризька потеря 18 игр в 2023 году во всех чемпионатах, их высоких 18 игр в календарном году since 2001 (9). Drifting. #PSGOL pic.twitter.com/3Li3apWw95 — OptaJean (@OptaJean) Апр 2, 2023

После поражения от "Лиона" парижане с 66 очками остались на первом месте в турнирной таблице Лиги 1. ПСЖ опережает ближайших преследователей – "Ланс" и "Марсель" украинца Руслана Малиновского – на 6 баллов. "Лион" (44 аункта) занимает 9-ю позицию.

В следующем туре чемпионата Франции ПСЖ 8 апреля на выезде сыграет против "Ниццы". На следующий день "Лион" примет "Ренн".

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