ПСЖ разбил "Атлетико" в стартовом туре Клубного чемпионата мира-2025 (видео)

ПСЖ / © Associated Press

Реклама

Французский ПСЖ разгромил мадридский "Атлетико" в матче первого тура группы B Клубного чемпионата мира-2025 по футболу. Поединок на стадионе "Роуз Боул" в городе Пасадена завершился со счетом 4:0 .

В первом тайме парижане дважды поразили ворота испанского клуба. На 19-й минуте счет во встрече открыл Фабиан Руис, а на 45+1-й минуте точный удар нанес Витинья. Оба раза ассистировал Хвича Кварацхелия.

После перерыва команда Луиса Энрике отправила еще два мяча в ворота "матрасников". На 87-й минуте в составе действующего победителя Лиги чемпионов отличился Сенни Маюлу, а окончательный счет игры на 90+7-й минуте установил Ли Кан Ин, реализовав пенальти.

Реклама

Обзор матча ПСЖ – "Атлетико" Мадрид

Будет добавлен в скором времени.

В другом матче стартового тура группы B встретятся бразильский "Ботафого" и американский "Сиэтл Саундерз" (16 июня, 05:00 по киевскому времени).

Во втором туре, 20 июня, ПСЖ будет противостоять "Ботафого", тогда как "Атлетико" померяется силами с "Сиэтл Саундерз".

На нашем сайте доступно полное расписание и результаты всех матчей Клубного чемпионата мира-2025.

Реклама

Также вы можете просмотреть все группы и турнирные таблицы Клубного чемпионата мира-2025, которые будут обновляться после сыгранных поединков.