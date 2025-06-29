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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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ПСЖ разгромил "Интер" Майами и вышел в четвертьфинал Клубного чемпионата мира-2025 (видео)

Победитель Лиги чемпионов отправил в ворота команды Лионеля Месси четыре безответных мяча.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
ПСЖ – "Интер" Майами

ПСЖ – "Интер" Майами / © Associated Press

Французский ПСЖ разгромил американский "Интер" Майами в матче 1/8 финала Клубного чемпионата мира-2025 по футболу. Поединок на арене "Mercedes-Benz Stadium" в Атланте завершился со счетом 4:0.

Все четыре гола парижане забили в первом тайме. В составе действующего победителя Лиги чемпионов дублем отличился Жуан Невеш, один мяч в активе Ашрафа Хакими и автогол в пассиве защитника "цапель" Томаса Авилеса.

Отметим, что лидер майамцев Лионель Месси провел на поле весь матч. Для 38-летнего капитана клуба МЛС это была встреча с его бывшей командой. Аргентинец играл за ПСЖ с 2021 по 2023 год, после чего отправился за океан.

Обзор матча ПСЖ – "Интер" Майами

В четвертьфинале ПСЖ сыграет с победителем матча между бразильским "Фламенго" и немецкой "Баварией", который состоится 29 июня, в 23:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что определены все пары 1/8 финала Клубного чемпионата мира-2025 и полная сетка плей-офф.

Также мы рассказывали, где смотреть трансляции матчей Клубного чемпионата мира-2025.

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