ПСЖ – Реал Мадрид: где смотреть и ставки букмекеров на полуфинал Клубного чемпионата мира-2025

Форвард "Реала" Килиан Мбаппе / © Associated Press

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В среду, 9 июля, французский ПСЖ и мадридский "Реал" встретятся в матче 1/2 финала Клубного чемпионата мира-2025 по футболу.

Поединок состоится на арене "Мидоулендс Стэдиум" в Ист-Резерфорде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

ПСЖ вышел в плей-офф с первого места группы B. Парижане разбили испанский "Атлетико" Мадрид (4:0), уступили бразильскому "Ботафого" (0:1) и обыграли американский "Сиэтл Саундерз" (2:0).

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В 1/8 финала подопечные Луиса Энрике разгромили американский "Интер" Майами (4:0), а в четвертьфинале победили немецкую "Баварию" (2:0).

"Реал" Мадрид пробился в плей-офф с первой позиции квартета H. Испанский гранд сыграл вничью с саудовским "Аль-Хилялем" (1:1), обыграл мексиканскую "Пачуку" (3:1) и разгромил австрийский "Зальцбург" (3:0).

В 1/8 финала "сливочные" одолели итальянский "Ювентус" (1:0), а в четвертьфинале обыграли дортмундскую "Боруссию" (3:2).

Где смотреть матч ПСЖ – Реал Мадрид

В Украине матч ПСЖ – "Реал" Мадрид можно посмотреть в прямом эфире на платформах Суспільне Спорт и местных телеканалах Суспільного.

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Также поединок будет транслироваться на медиасервисе MEGOGO. Кроме того, игру покажет платформа DAZN, но без украинских комментаторов.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча ПСЖ – "Реал" Мадрид.

Ставки букмекеров на матч ПСЖ – Реал Мадрид

Фаворитом матча букмекеры считают ПСЖ. На победу французского клуба в основное время можно поставить с коэффициентом 2,40. Ничья – 3,55. Выигрыш подопечных Хаби Алонсо по итогам 90 минут поединка – 2,93.

На выход парижан в финал принимаются ставки с коэффициентом 1,74. Триумф "Реала" с учетом возможных экстра-таймов и серии пенальти – 2,09.

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Добавим, что в другом полуфинале во вторник, 8 июля, сразятся бразильский "Флуминенсе" и английский "Челси".

Финальный матч КЧМ-2025 состоится в воскресенье, 13 июля, в Нью-Йорке на арене MetLife Stadium, которая вмещает 82 500 зрителей.

На нашем сайте можно просмотреть полное расписание и результаты всех поединков Клубного чемпионата мира-2025.

Также сообщалось, что ФИФА объявила рекордные призовые для участников Клубного чемпионата мира-2025.

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