ПСЖ – Реал Мадрид: онлайн-трансляция полуфинала Клубного чемпионата мира-2025

ПСЖ – "Реал" Мадрид / © Associated Press

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В среду, 9 июля, французский ПСЖ и мадридский "Реал" сразятся в матче 1/2 финала Клубного чемпионата мира-2025 по футболу.

Поединок состоится на арене "Мидоулендс Стэдиум" в Ист-Резерфорде. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

ПСЖ вышел в плей-офф с первого места группы B. Парижане разбили испанский "Атлетико" Мадрид (4:0), уступили бразильскому "Ботафого" (0:1) и обыграли американский "Сиэтл Саундерз" (2:0).

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В 1/8 финала подопечные Луиса Энрике разгромили американский "Интер" Майами (4:0), а в четвертьфинале победили немецкую "Баварию" (2:0).

"Реал" Мадрид пробился в плей-офф с первой позиции квартета H. Испанский гранд сыграл вничью с саудовским "Аль-Хилялем" (1:1), обыграл мексиканскую "Пачуку" (3:1) и разгромил австрийский "Зальцбург" (3:0).

В 1/8 финала "сливочные" одолели итальянский "Ювентус" (1:0), а в четвертьфинале обыграли дортмундскую "Боруссию" (3:2).

Победитель матча ПСЖ – "Реал" Мадрид в финале встретится с триумфатором другого полуфинала между бразильским "Флуминенсе" и английским "Челси", который состоится во вторник, 8 июля.

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Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча ПСЖ – "Реал" Мадрид.